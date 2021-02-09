Объем выданных ипотек в России побил рекорд в январе

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Объем выданных ипотечных кредитов в январе 2021 года стал рекордным для этого месяца, хотя и оказался далек от максимумов 2020-го. На рынке по-прежнему действует программа льготной ипотеки, но она может завершиться уже в июле.

По предварительным данным «Дом.РФ» и Frank RG, в январе было выдано 96 тысяч ипотек на общую сумму 265 миллиардов рублей. В прошлом году в январе было выдано 78 тысяч кредитов на 189 миллиардов рублей, следует из данных Центробанка. Так, объем выданных кредитов вырос на 19 процентов в количественном выражении и на 29 процентов — в денежном эквиваленте.

Однако, сообщает РБК, показатели января 2021 года значительно ниже показателей декабря прошлого года. Тогда было выдано ипотечных кредитов на 560 миллиардов рублей.

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