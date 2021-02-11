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Четырнадцать соцобъектов построят на территории бывшей промзоны «Грайвороново»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Четырнадцать соцобъектов построят на территории бывшей промзоны «Грайвороново»

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Рязанский проспект Карта всех событий

На территории бывшей промзоны «Грайвороново» построят семь детских садов, шесть школ и детско-взрослую поликлинику. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщили в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

По словам заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, на данной территории будут возведены свыше 3,2 миллиона квадратных метров недвижимости, а жилье составит половину от этого объема.

— Это свидетельствует о том, что некогда бесхозные и запущенные территории сегодня развиваются комплексно — вместе с жилыми кварталами появляются объекты социальной инфраструктуры, создается комфортная и удобная городская среда, — уточнил Бочкарев.

Кроме того, специалисты проведут работу по улучшению транспортной ситуации на территории бывшей промзоны. Так, они реконструируют участок между Рязанским проспектом и железнодорожной веткой Новопролетарская.

Как отметил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, на данный момент, согласно реализации ранее утвержденных проектов планировок территорий, за счет инвесторов построены и сданы в эксплуатацию объекты в пяти жилых комплексах.

Читайте также: Более 70 объектов недвижимости построят в бывших промзонах Москвы до конца года

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