Четырнадцать соцобъектов построят на территории бывшей промзоны «Грайвороново»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Рязанский проспект Карта всех событий

На территории бывшей промзоны «Грайвороново» построят семь детских садов, шесть школ и детско-взрослую поликлинику. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщили в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

По словам заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, на данной территории будут возведены свыше 3,2 миллиона квадратных метров недвижимости, а жилье составит половину от этого объема.

— Это свидетельствует о том, что некогда бесхозные и запущенные территории сегодня развиваются комплексно — вместе с жилыми кварталами появляются объекты социальной инфраструктуры, создается комфортная и удобная городская среда, — уточнил Бочкарев.

Кроме того, специалисты проведут работу по улучшению транспортной ситуации на территории бывшей промзоны. Так, они реконструируют участок между Рязанским проспектом и железнодорожной веткой Новопролетарская.

Как отметил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, на данный момент, согласно реализации ранее утвержденных проектов планировок территорий, за счет инвесторов построены и сданы в эксплуатацию объекты в пяти жилых комплексах.

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