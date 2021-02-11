Красноярску могут присвоить звание «Город трудовой доблести»

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Звание «Город трудовой доблести» может получить Красноярск. Этот статус присваивают городам, внесшим значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Именно красноярские заводы без перебоя снабжали фронт снарядами, минами, орудиями и системами связи, сообщает «Мир 24».

В начале тех нелегких времен 27 предприятий из Сталинграда, Ленинграда, Киева, а также других промышленных центров были эвакуированы в тогда еще провинциальный город в Восточной Сибири. Свою работу заводы начинали чуть ли не с железнодорожной платформы.

— Люди работали не покладая рук под лозунгом «В трехдневный срок смонтировать станок, на четвертый — отправить продукцию». Трудовой день мог составлять по 14, 16, а то и по 20 часов. Выходной у работников был раз в месяц, а после и раз в два месяца, — рассказала научный сотрудник Музея истории Красноярского машиностроительного завода Екатерина Рыбникова.

Уточняется, что звание «Город трудовой доблести» появилось в России в 2020 году. Его уже с гордостью носят 20 российских городов.

Источник: «Мир 24».

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