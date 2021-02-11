Время дозвона до служб спасения сократилось в Подмосковье

Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Время дозвона до полиции, газовщиков, скорой помощи и пожарных сократилось до восьми секунд в Московской области, благодаря интеграции системы 112 и номеров экстренных служб. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра госуправления региона Максима Рымара.

Сокращение времени дозвона позволит снизить число неприятных вызовов. Если же жителям не удастся дозвониться за восемь секунд, то их переведут на службу 112.

— Это обеспечит стопроцентный контроль всех входящих вызовов, — пояснил Максим Рымар.

Уточняется, что каждую неделю единый номер службы спасения 112 в Подмосковье принимает порядка 200 тысяч звонков. Сама система появилась в регионе шесть лет назад. Вызовы обрабатывают свыше 3,6 тысячи операторов.

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