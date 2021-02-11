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Жители Санкт-Петербурга предложили установить в Неве голову лох-несского чудовища. Такую инициативу они внесли по программе проекта «Твой бюджет», которая проводится в Северной столице шестой год подряд. Об этом сообщают «Невские новости».

— Нам не поступало совсем абсурдных идей, но иногда бывают смешные, — прокомментировал глава комитета финансов Алексей Корабельников.

Он напомнил, что проект дает возможность жителям предлагать инициативы по изменению районов города. Победившие инициативы реализуются за счет средств городского бюджета. Одной из оригинальных идей, по словам Алексея Корабельникова, стала установка на Неве головы лох-несского чудовища. Также некоторые жители предлагают сделать в Санкт-Петербурге туалеты для животных или озеленить Невский проспект.

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