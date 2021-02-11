Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
СК сообщил, что история подмены детей на кукол на Ставрополье выдумана
Фото: youtube.com

СК сообщил, что история подмены детей на кукол на Ставрополье выдумана

Виктория Родимкина

Происшествия

На Ставрополье Следственный комитет провел проверку по информации о том, что в местном перинатальном центре якобы подменили тела новорожденных детей на кукол. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю в четверг, 11 февраля.

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой мужчина жалуется, что во время похорон своих детей якобы обнаружил подмену. Вместо тел, по словам мужчины, сотрудники перинатального центра положили кукол.

— Следователи СК России провели комплекс проверочных мероприятий, в ходе которых эти данные не подтвердились, — говорится в сообщении.

Была опрошена супруга мужчины, которая пояснила, что выдумала историю с родами. Это подтвердило также медицинское освидетельствование женщины, которое показало, что она никогда не рожала.

По итогами проверки примут процессуальное решение, добавили в ведомстве.

Читайте также: Обнаженный мужчина в Москве выпал из окна шестого этажа в сугроб и выжил

СтавропольСК Россиидети
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Петр Бирюков
Петр Бирюков

Убрать снег, утилизировать мусор: работа не останавливается

Руслан Клинский
Руслан Клинский

По полтора миллиона на брата: за что Ефремов мстит Пашаеву

Ольга Киселева
Ольга Киселева

Пора вновь заняться спортом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Поставьте на место Железного Феликса

Александр Никонов
Александр Никонов

Нельзя возвращать Дзержинского на Лубянку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин предсказывает будущее

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

О жизни за МКАДом расскажет кино

Все мнения
О проекте