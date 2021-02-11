СК сообщил, что история подмены детей на кукол на Ставрополье выдумана

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На Ставрополье Следственный комитет провел проверку по информации о том, что в местном перинатальном центре якобы подменили тела новорожденных детей на кукол. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю в четверг, 11 февраля.

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой мужчина жалуется, что во время похорон своих детей якобы обнаружил подмену. Вместо тел, по словам мужчины, сотрудники перинатального центра положили кукол.

— Следователи СК России провели комплекс проверочных мероприятий, в ходе которых эти данные не подтвердились, — говорится в сообщении.

Была опрошена супруга мужчины, которая пояснила, что выдумала историю с родами. Это подтвердило также медицинское освидетельствование женщины, которое показало, что она никогда не рожала.

По итогами проверки примут процессуальное решение, добавили в ведомстве.

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