Главное
Кремль оценил темпы масштабной вакцинации от COVID-19 в России
Последний этап строительства Северо-Восточной хорды начали в Москве
Число сделок с ипотекой на новостройки в Москве выросло на четверть за год
Центробанк планирует увеличить суточные лимиты на денежные переводы
В МИД предположили, что Запад планирует ограниченные ядерные войны
В Госдуме поддержали запрет учащимся использовать смартфоны во время уроков
Обнаженный мужчина в Москве выпал из окна шестого этажа в сугроб и выжил
Россия, Москва, Планерная улицаКарта всех событий
На северо-западе Москвы обнаженный мужчина упал с высоты шестого этажа и выжил благодаря падению в сугроб. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе главного управления Министерства внутренних дел РФ по столице в четверг, 11 февраля.
Уточняется, что инцидент произошел у жилого дома на улице Планерной.
— Доставлен в больницу, — уточнили в пресс-службе.
СМИ отметили, что на место случившегося прибыла полиция, она проводит проверку.
Читайте также: Молодой человек выпал из окна квартиры актрисы Татьяны Яковенко в Москве
Последнее
Первые односекционные трамваи «Витязь» запустят в Москве в 2021 году
Песков призвал не использовать «метод кнута и пряника» при вакцинации от COVID-19
Столичные хирурги вылечили девочку, которая сломала шею из-за неудачного кувырка
Автомобиль сбил пешехода на Сосновой аллее в Зеленограде
Столичные врачи спасли женщину со стопроцентным поражением легких
Количество поездок на такси в Москве выросло на 143 тысячи за год
Движение в центре Москвы затруднено из-за столкновения двух автомобилей
МненияВсе мнения