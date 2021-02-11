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Обнаженный мужчина в Москве выпал из окна шестого этажа в сугроб и выжил
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Обнаженный мужчина в Москве выпал из окна шестого этажа в сугроб и выжил

Виктория Родимкина

Руслан Давлетшин

Происшествия
Россия, Москва, Планерная улицаКарта всех событий

На северо-западе Москвы обнаженный мужчина упал с высоты шестого этажа и выжил благодаря падению в сугроб. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе главного управления Министерства внутренних дел РФ по столице в четверг, 11 февраля.

Уточняется, что инцидент произошел у жилого дома на улице Планерной.

— Доставлен в больницу, — уточнили в пресс-службе.

СМИ отметили, что на место случившегося прибыла полиция, она проводит проверку.

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