Движение в центре Москвы затруднено из-за столкновения двух автомобилей

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Россия, Москва, 3-я Тверская-Ямская улица, 20 Карта всех событий

Два автомобиля столкнулись в центре Москвы. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Инцидент произошел на 3-й Тверской-Ямской улице в районе дома № 20. Проезд затруднен по одной полосе движения.

Уточняется, что в результате ДТП пострадали два человека.

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