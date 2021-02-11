Движение в центре Москвы затруднено из-за столкновения двух автомобилей
Россия, Москва, 3-я Тверская-Ямская улица, 20 Карта всех событий
Два автомобиля столкнулись в центре Москвы. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.
Инцидент произошел на 3-й Тверской-Ямской улице в районе дома № 20. Проезд затруднен по одной полосе движения.
Уточняется, что в результате ДТП пострадали два человека.
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