Гериатр раскрыла секрет сохранения молодости

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Главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева дала советы, выполнение которых позволит сохранить молодость. По заключению специалиста, залогом молодости являются правильное питание и физические нагрузки.

— Самый главный секрет — это движение, — рассказала медик во время пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Она объяснила, что работающие мышцы сохраняют свою массу и силу. В обратном случае происходит их атрофия, которая приводит к дряхлости и старению.

Движение показано также и при заболеваниях сердца и суставов. По утверждению медика, здоровый человек должен ежедневно в течение 40 минут совершать какие-либо аэробные упражнения.

Также немаловажную роль в сохранении молодости играет питание, заключает Ткачева. Пожилым людям нужно регулярно употреблять белок, который является строительным материалом для мышц. Также необходимо пить не менее 1,5–2 литров воды в день.

— Надо ограничивать легко усваиваемые углеводы. Это, кстати, справедливо для любого возраста. Геронтологи вообще не едят ничего сладкого, потому что они знают, что сладкое, легко усваиваемые углеводы — это путь к раннему старению, — цитирует Ткачеву РИА Новости.

Специалист порекомендовала для продления жизни ежедневно употреблять не менее 400–600 граммов сырых овощей и фруктов.

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