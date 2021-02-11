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Гериатр раскрыла секрет сохранения молодости
Фото: Аносов Максим

Гериатр раскрыла секрет сохранения молодости

Анастасия Колоскова

Здоровье

Главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева дала советы, выполнение которых позволит сохранить молодость. По заключению специалиста, залогом молодости являются правильное питание и физические нагрузки.

— Самый главный секрет — это движение, — рассказала медик во время пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Она объяснила, что работающие мышцы сохраняют свою массу и силу. В обратном случае происходит их атрофия, которая приводит к дряхлости и старению.

Движение показано также и при заболеваниях сердца и суставов. По утверждению медика, здоровый человек должен ежедневно в течение 40 минут совершать какие-либо аэробные упражнения.

Также немаловажную роль в сохранении молодости играет питание, заключает Ткачева. Пожилым людям нужно регулярно употреблять белок, который является строительным материалом для мышц. Также необходимо пить не менее 1,5–2 литров воды в день.

— Надо ограничивать легко усваиваемые углеводы. Это, кстати, справедливо для любого возраста. Геронтологи вообще не едят ничего сладкого, потому что они знают, что сладкое, легко усваиваемые углеводы — это путь к раннему старению, — цитирует Ткачеву РИА Новости.

Специалист порекомендовала для продления жизни ежедневно употреблять не менее 400–600 граммов сырых овощей и фруктов.

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