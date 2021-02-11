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Столичные хирурги вылечили девочку, которая сломала шею из-за неудачного кувырка
Фото: mos.ru/Максим Денисов

Столичные хирурги вылечили девочку, которая сломала шею из-за неудачного кувырка

Юлия Ямпольская

Здоровье
Россия, Москва, Шмитовский проезд, 29с1 Карта всех событий

Хирурги детской больницы № 9 имени Сперанского в Москве вылечили девочку-подростка, которая получила травму шейного позвонка из-за неудачного кувырка. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Уточняется, что неудачный кувырок привел к искривлению позвоночника, боли и снижению мышечной силы в правой руке. Исследования показали осложненную травму — застарелый компрессионный перелом шейного позвонка и посттравматическое искривление позвоночника. Вследствие этого у девочки ослабела правая рука.

В ведомстве отметили, что в ходе операции специалисты устранили сдавление структур спинного мозга, удалили поврежденный позвонок вместе с дисками и заменили его аутокостью. Потом нейрохирурги соединили его вместе с близлежащими позвонками пластиной, закрепив винтами.

По завершении операции у подростка сразу восстановились функции правой руки. Спустя месяц контрольная диагностика показала высокую эффективность проделанной работы.

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