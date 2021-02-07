Врачи столичной больницы спасли 73-летнего пациента с симптомами инсульта и COVID-19

/ Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил медиком больницы №15 имени Филатова, которые спасли 73-летнего пациента с симптомами инсульта и коронавируса. Об этом глава города сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

Стало известно, что на КТ у мужчины обнаружили не только коронавирусную пневмонию, но и аневризму головного мозга и опухоль гипофиза.

— Обе патологии давили на зрительный нерв — медлить было нельзя. Благодаря опыту нейрохирурга Евгения Гриднева и современному оснащению больницы операция прошла успешно, — написал мэр Москвы.

По его словам, на следующие сутки пациента перевели в общую палату. Врачи не просто сохранили ему жизнь, но и вернули возможность восстановить зрение.

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