Четыре детских сада и шесть школ построят в Царицыне по реновации

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, метро Царицыно Карта всех событий

В рамках программы реновации в районе Царицыно появится десять объектов образования, поликлиника и физкультурно-оздоровительный комплекс.

— В районе Царицыно по программе реновации построят четыре детских сада и шесть школ. Кроме того, за счет средств городского бюджета в районе предусмотрено возведение детско-взрослой поликлиники и физкультурно-оздоровительного комплекса, — сообщил глава департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Он также уточнил, что в районе построят новые дороги, реконструируют пешеходные переходы, оборудуют парковочные места. В том числе будут установлены детские и спортивные площадки.

Всего в Царицыне планируют расселить 141 дом. Новое жилье будут возводить на 15 стартовых площадках, шесть домов уже строятся, сообщает пресс-служба департамента строительства.

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