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Женщина объяснила, зачем выдумала историю с подменой детей в Ставрополе
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Женщина объяснила, зачем выдумала историю с подменой детей в Ставрополе

Кирилл Николаев

Происшествия

Женщина, которая устроила инсценировку с подменой младенцев куклами, выдумала эту историю, так как не хотела огорчать мужа тем, что не беременна. Фотографии ее показаний на своей странице в Instagram опубликовал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

По словам женщины, в середине июня ей показалось, что она беременна. Позднее выяснилось, что на самом деле она не ждет ребенка. Женщина не хотела расстраивать мужа и решила обмануть его и родственников, симулируя беременность.

В начале февраля она сказала родственникам, что поедет рожать в перинатальный центр в Ставрополе. Женщина уговорила не сопровождать ее из-за опасности заражения коронавирусом. В результате она решила снять квартиру и симулировать роды и смерть малышей. Для этого женщина пошла в детский магазин и купила двух кукол.

— Я решила сказать своим родственникам, что дети погибли при родах, но в итоге сказала, что они погибли после родов, — следует из показаний женщины.

Во время похорон обман раскрылся. Женщина сожалеет, что обманывала мужа.

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой мужчина жалуется, что во время похорон своих детей якобы обнаружил подмену. Вместо тел, по словам мужчины, сотрудники перинатального центра положили кукол.

Читайте также: СК сообщил, что история подмены детей на кукол на Ставрополье выдумана

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