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Вдова Михаила Круга рассказала свою версию убийства мужа
Фото: Официальный сайт памяти Михаила Круга (www.Mkrug.ru)

Вдова Михаила Круга рассказала свою версию убийства мужа

Никита Абрамов

Звезды

Вдова исполнителя шансона Михаила Круга Ирина озвучила свою версию убийства мужа. По ее словам, между версиями следствия и членов ОПГ «Тверские волки» были существенные различия.

Женщина считает, что общепринятая версия с ограблением шансонье неверная. Она убеждена, что убить хотели всю их семью.

Ирина рассказала, что, когда она со своей мамой, мужем и тремя детьми вернулась домой, убийцы уже находились на первом этаже.

— Никто не знал, что туда кто-то поднимется. Вероятно, убийцы спрятались там и хотели осуществить задуманное, когда мы все уснем на втором этаже. Возможно, они хотели убить всю семью, — рассказала вдова шансонье.

По ее словам, она застала убийц в тот момент, когда они душили ее маму. Ирина считает, что смогла спасти большую часть семьи по причине того, что убийцам было все равно, в кого стрелять. В эфире программы «Судьба человека» вдова певца рассказала, что убийцы во время стрельбы не попали в нее лишь чудом.

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