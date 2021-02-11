Вдова Михаила Круга рассказала свою версию убийства мужа

Фото: Официальный сайт памяти Михаила Круга (www.Mkrug.ru)

Вдова исполнителя шансона Михаила Круга Ирина озвучила свою версию убийства мужа. По ее словам, между версиями следствия и членов ОПГ «Тверские волки» были существенные различия.

Женщина считает, что общепринятая версия с ограблением шансонье неверная. Она убеждена, что убить хотели всю их семью.

Ирина рассказала, что, когда она со своей мамой, мужем и тремя детьми вернулась домой, убийцы уже находились на первом этаже.

— Никто не знал, что туда кто-то поднимется. Вероятно, убийцы спрятались там и хотели осуществить задуманное, когда мы все уснем на втором этаже. Возможно, они хотели убить всю семью, — рассказала вдова шансонье.

По ее словам, она застала убийц в тот момент, когда они душили ее маму. Ирина считает, что смогла спасти большую часть семьи по причине того, что убийцам было все равно, в кого стрелять. В эфире программы «Судьба человека» вдова певца рассказала, что убийцы во время стрельбы не попали в нее лишь чудом.

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