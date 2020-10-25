Вдова Михаила Круга раскрыла причину расставания с новым мужем

Михаил Круг/ Фото: Официальный сайт памяти Михаила Круга (Http://Www.Mkrug.Ru)

Вдова шансонье Михаила Круга Ирина Круг призналась, что снова свободна для отношений. Об этом пишет портал «Невские новости».

Михаил Круг был убит в собственном доме в 2002 году. Тогда неизвестные ворвались в дом артиста и устроили стрельбу. Круг погиб, защищая свою супругу Ирину.

Через четыре года вдова артиста снова вышла замуж. На днях в эфире федерального канала Ирина рассказала, что новый супруг изменял ей. Недавно они расстались, и теперь Ирина снова открыта к отношениям.

Причины развода среди звезд бывают самые разные — так, в конце лета солист группы Little Big Илья Прусикин рассказал, что разводится с женой. Как пишет «Царьград», Прусикин сообщил о причине развода — она оказалась довольно неожиданной.

— Я постоянно в разъездах, занимаюсь съемками, группой, а Ира постоянно меня ждала, — заявил фронтмен коллектива Little Big.

Некоторые звезды с юмором относятся к обсуждению их личной жизни. Ранее портал «360» писал о том, что Гарик Харламов после предположений общественности о причинах его расставания с Кристиной Асмус в социальной сети сделал «сенсационное признание»: юморист приписал себе девять различных фобий и ряд психических расстройств, но назвал все это не причиной развода.

—Истинная причина развода: шопоголизм, — заключил Харламов, добавив к посту смеющиеся смайлики.

Как пишет ФАН, несмотря на то что бывшие супруги Харламов и Асмус везде рассказывают о том, что их расставание прошло без скандала и они остались друзьями, специалист по семейным делам Георгий Турин считает, что артистам не стоит заниматься разделом имущества самостоятельно, а следует доверить это дело юристу.

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