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АКОРТ прокомментировала сообщения о проблемах с поставками бананов
Фото: pixabay.com

АКОРТ прокомментировала сообщения о проблемах с поставками бананов

Кирилл Николаев

Товары

Российские торговые сети обеспечивают бесперебойные поставки бананов в магазины за счет сотрудничества с поставщиками из большого числа стран, среди которых Коста-Рика, Филиппины, Колумбия и Китай. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщили в пресс-службе Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Отмечается, что запасы бананов в магазинах также на высоком уровне и гарантируют удовлетворение покупательского спроса, сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили о проблемах ретейлеров с обеспечением поставок в Россию бананов из Эквадора. Причинами перебоев названы неурожай в Эквадоре, высокий спрос и рост оптовых цен.

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