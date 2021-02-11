Фото: Пресс-служба ГПМ Радио

Российские дети смогут отправить свои рисунки в космос. К 60-летию первого полета человека в космос «Детское радио» и Роскосмос запустили конкурс рисунков. Десять лучших детских работ составят экспозицию Детской космической галереи на Международной космической станции.

Для участия в творческом конкурсе «Детское радио в космосе» принимаются работы, изображающие космонавтов, космический корабль будущего или необычный космический пейзаж, звездное небо, Млечный путь, новые планеты. Работы могут быть выполнены в любой технике — акварель, гуашь, тушь, цветной или простой карандаш, пастель. Главный критерий отбора —детская фантазия и креативность. Оценивать работы ребят будут радиослушатели, а также профессиональное жюри, в которое войдут и космонавты: летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Джанибеков и космонавт-испытатель Марк Серов.

Итоги конкурса подведут 26 февраля.

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