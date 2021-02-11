Невестка Валерии устроила первую фотосессию своей дочери

Фото: instagram.com/lianashulginaa/

Внучке певицы Валерии Селин Шульгиной уже исполнился один месяц. Сын певицы Арсений Шульгин вместе со своей женой Лианой души не чают в малышке. В честь радостного события Лиана решила устроить дочери первую в ее жизни памятную фотосессию.

— Столько красивых образов! Такие милые фотографии будут. Хорошо, что такие моменты можно оставить не только в памяти, — подписала Лиана сторис в своем Instagram-аккаунте.

На снимках внучку Валерии укутали в розовый кокон — видны только ручки и ножки. Лицо на фотографиях закрыто смайликом. На нескольких кадрах можно заметить на девочке милое платье и чепчик.

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