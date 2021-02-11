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Невестка Валерии устроила первую фотосессию своей дочери
Фото: instagram.com/lianashulginaa/

Невестка Валерии устроила первую фотосессию своей дочери

Никита Абрамов

Звезды

Внучке певицы Валерии Селин Шульгиной уже исполнился один месяц. Сын певицы Арсений Шульгин вместе со своей женой Лианой души не чают в малышке. В честь радостного события Лиана решила устроить дочери первую в ее жизни памятную фотосессию.

— Столько красивых образов! Такие милые фотографии будут. Хорошо, что такие моменты можно оставить не только в памяти, — подписала Лиана сторис в своем Instagram-аккаунте.

На снимках внучку Валерии укутали в розовый кокон — видны только ручки и ножки. Лицо на фотографиях закрыто смайликом. На нескольких кадрах можно заметить на девочке милое платье и чепчик.

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