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«Счастье мое бесконечное»: Валерия опубликовала совместное фото с сыном и внучкой
Фото: instagram.com/valeriya

«Счастье мое бесконечное»: Валерия опубликовала совместное фото с сыном и внучкой

Виктория Родимкина

Звезды

Певица Валерия, которая недавно стала бабушкой, опубликовала в Сети фотографию с сыном Арсением Шульгиным и маленькой внучкой Селин.

На снимке молодой человек держит дочь на руках, а Валерия обнимает его. При этом лицо девочки певица решила не показывать поклонникам.

— Счастье мое бесконечное, — подписала публикацию в Instagram звезда.

Напомним, что 1 января певица Валерия впервые стала бабушкой. У ее 22-летнего сына Арсения и его жены Лианы появилась девочка, которую молодые родители назвали Селин. Не всем фанатам знаменитости понравилось выбранное для новорожденной имя, о чем они поспешили сообщить в комментариях.

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