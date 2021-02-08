«Космическая любовь»: старшая дочь Валерии опубликовала трогательное фото с племянницей
Старшая дочь певицы Валерии Шена опубликовала снимок со своей племянницей Селин. Соответствующий пост появился на ее странице в социальной сети Instagram.
На фото девушка с огненно-красными волосами держит на руках ребенка. Лицо девочки прикрыли смайлом в виде сердца. Шена написала, что чувствует себя счастливой.
— Жизнь полна чудес, и Селин тому подтверждение. Необъяснимая космическая любовь, — подписала пост певица.
Поклонники исполнительницы были растроганы семейным снимком. Многие отметили, что ребенок на руках очень украшает Шену.
«Поздравляю! Пусть племяшка растет красивой, счастливой и здоровенькой»; «Тебе идет малютка на руках»; «Какая же тетя чудесная. Яркая, красивая, топовая», — отметили фолловеры.
Напомним, что 1 января певица Валерия впервые стала бабушкой. У ее 22-летнего сына Арсения и его жены Лианы появилась девочка, которую молодые родители назвали Селин. Не всем фанатам знаменитости понравилось выбранное для новорожденной имя, о чем они поспешили сообщить в комментариях.
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