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«Куда сбежать?»: сын Валерии показал, как справляется с ролью молодого отца
Фото: instagram/arseniy_shulgin

«Куда сбежать?»: сын Валерии показал, как справляется с ролью молодого отца

Виктория Родимкина

Звезды

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин рассказал, как самостоятельно справляется с ребенком, пока его жена Лиана уезжает по делам.

По словам молодого отца, на выходных он выполняет роль няньки. Помимо присмотра за маленькой дочерью, Шульгин следит также за младшей сестрой своей жены — Алексой.

— Вот так проходят мои выходные, пока Лиана сегодня по своим делам поехала. Это единственные дни выходные, когда она вообще куда-то уезжает. И работаю. Вот так вот. Куда сбежать? — сказал Арсений, снимая видео в Instargam Stories.

Видео: instagram.com/arseniy_shulgin

Напомним, что 1 января певица Валерия впервые стала бабушкой. У ее 22-летнего сына Арсения и его жены Лианы появилась девочка, которую молодые родители назвали Селин. Не всем фанатам знаменитости понравилось выбранное для новорожденной имя, о чем они поспешили сообщить в комментариях.

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