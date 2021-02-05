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Невестка Валерии показала трогательное видео с месячной дочкой
Фото: youtube.com / Новости в Мире звезд

Невестка Валерии показала трогательное видео с месячной дочкой

Анастасия Колоскова

Звезды

Лиана Шульгина в очередной раз поделилась с подписчиками трогательными кадрами с месячной дочкой Селин. Невестка Валерии показала, как малышка спит на ее животе.

— Как же мы любим спать на мамином животике, — призналась молодая мамочка во время трогательного ролика, опубликованного в разделе Stories ее Instagram-аккаунта.

Невестка Валерии показала трогательное видео с месячной дочкойФото: instagram.com/lianashulginaa

Напомним, что 1 января певица Валерия впервые стала бабушкой. У ее 22-летнего сына Арсения и его жены Лианы появилась девочка, которую молодые родители назвали Селин. Не всем фанатам знаменитости понравилось выбранное для новорожденной имя, о чем они поспешили сообщить в комментариях.

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