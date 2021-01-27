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Арсений Шульгин показал, как коротает ночь с новорожденной дочерью
Фото: instagram/arseniy_shulgin

Арсений Шульгин показал, как коротает ночь с новорожденной дочерью

Анастасия Колоскова

Звезды

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин поделился видео, где он проводит время ночью рядом с новорожденной дочерью Селин.

На видеоролике, записанном в два часа ночи, 22-летний бизнесмен запечатлел ножки малышки в ползунках и теплых вязаных носочках.

Молодой папа умилялся тому, как дочь причмокивает во время кормления, при этом лицо девочки не попало в кадр.

Арсений Шульгин показал, как коротает ночь с новорожденной дочерьюФото: Скриншот с Instagram

Шульгин пометил ролик, опубликованный в разделе stories в его Instagram-аккаунте хештегом «молодой батя».

Ранее сын Валерии поделился кадрами с романтической прогулки с женой и дочкой.

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