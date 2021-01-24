«Как же прекрасно на улице»: сын Валерии поделился кадрами с романтической прогулки с женой и дочкой

Фото: instagram.com/valeriya

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин выбрался на прогулку вместе со своей женой Лианой и новорожденной дочерью Селин.

— Как же прекрасно на улице, я иду и мне прямо жарко. Как же тепло на улице, — сказала Лиана.

Арсений нежно обнял супругу в ответ.

— Мы гуляем, да, мамочка? — спросил Арсений жену.

Фото: instagram.com/arseniy_shulgin

Кадры романтической прогулки сын певицы опубликовал в разделе Stories в своем Instagram-аккаунте.

Напомним, что 1 января певица Валерия впервые стала бабушкой. У ее 22-летнего сына Арсения и его жены Лианы появилась девочка, которую молодые родители назвали Селин. Не всем фанатам знаменитости понравилось выбранное для новорожденной имя, о чем они поспешили сообщить в комментариях.

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