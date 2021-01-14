«Непростая жизнь»: специалист по именам рассказал о будущем внучки Валерии

Фото: instagram.com/valeriya

Человек с именем Селин имеет очень непростую, но интересную жизнь. Он стремится быть творцом собственной судьбы. Об этом рассказал доктор психологических наук, специалист по именам Борис Хогов, говоря о внучке певицы Валерии.

По словам собеседника «Вечерней Москвы», имя Селин — это один из вариантов арабского имени Сейлина или греческого Селена.

— Именно вариант антропонима «Селин» более распространен в Турции. У других восточных народов это имя имеет свои разновидности написания и произношения. Можно встретить абсолютно отличающиеся друг от друга версии толкования и значения этого имени, — заметил специалист.

У греков оно олицетворяет Луну, у турков Селиной называют девочек, которые с младенчества отличаются особым спокойствием и кротким нравом. Женщины, которых родители нарекли именем Селин, имеют отличное логическое мышление, они добиваются всего трудолюбием и старанием.

— Это люди — счастливчики. У таких личностей дружелюбие сочетается с импульсивным характером. Люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и мастерски выходят из любых нестандартных ситуаций, которые привыкли решать с помощью логики, — сказал Хогов.

При этом специалист отметил, что речь все-таки идет о ребенке, рожденном в звездной семье, и это обстоятельство имеет большое значение:

— Отталкиваясь от той версии имени, которую сын певицы Валерии дал своей дочери, мы понимаем, что имя Селин в данном случае никак не связано с восточным антропонимом. А образовано от имен родителей девочки — Сеня и Лиана.

Но даже при таком нестандартном способе выбора имени на судьбу ребенка, как считает эксперт, «будут влиять все те же особенности», которые он перечислил.

— Дети с такими именами в будущем становятся великими личностями. Они рождены под счастливой звездой. Поэтому я даже не понимаю тех, кто набрасывается с критикой на родителей новорожденной и ее звездную бабушку, — заключил спикер.

Напомним, что 1 января певица Валерия впервые стала бабушкой. У ее 22-летнего сына Арсения и его жены Лианы появилась девочка, которую молодые родители назвали Селин. Не всем фанатам знаменитости понравилось выбранное для новорожденной имя, о чем они поспешили сообщить в комментариях.

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