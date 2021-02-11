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Владимир Ефимов: Город поставил на кадастровый учет 23,2 гектара земли с 2019 года
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Владимир Ефимов: Город поставил на кадастровый учет 23,2 гектара земли с 2019 года

Анастасия Волоснова

Город

С августа 2019 года город поставил на кадастровый учет 23,2 гектара земли. Об этом рассказали в пресс-службе департамента городского имущества столицы со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он отметил, что проект выполнялся за счет средств федерального бюджета. Собственники смогут обустроить по своему желанию придомовую территорию, а остальные участки планируют зарегистрировать до конца 2021 года, уточнил Владимир Ефимов.

— За это время были приняты решения о постановке на кадастровый учет земельных участков под 103 многоквартирными домами. Из них на учет поставлено уже 23,2 гектара земли, которые относятся к 45 многоквартирным домам. Жители этих домов могут оформить земельные участки в общую долевую собственность и использовать их по своему усмотрению, в том числе даже для ведения коммерческой деятельности, — пояснил заммэра.

Отмечается, что поставить земельный участок на кадастровый учет можно при наличии проекта межевания квартала. Ознакомиться с полной информацией по кадастровому учету можно на сайте mos.ru.

— Кадастровый учет земельных участков, как и любой другой недвижимости, необходим для закрепления права собственности. Решение о постановке земельного участка под многоквартирным домом на кадастровый учет принимается собственниками помещений и не является обязанностью. Как только земельный участок будет поставлен на кадастровый учет, владельцы помещений смогут использовать придомовую территорию по своему усмотрению, — добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Однако собственники должны соблюдать ограничения и правила, установленные законом. Гаман отметил, что нельзя на придомовых земельных участках закрывать доступ для пожарной и медицинской техники, спасательных и технических служб.

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