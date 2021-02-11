Площадка «Алабушево» включила в себя 13 новых арендаторов за 2020 год

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

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За 2020 год 13 предприятий арендовали офисные помещения в административно-деловом центре площадки «Алабушево» в Зеленограде площадью 3,4 тысячи квадратных метров. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

По его словам, новые арендодатели создали в особой экономической зоне «Технополис «Москва» около 300 рабочих мест. Среди новых предприятий были разработчики систем пожарной безопасности, автомобильной электроники, холодильного оборудования и других технологий. Отмечается, что четыре арендатора планируют построить в «Алабушеве» собственные заводы.

— Зеленоградская площадка особой экономической зоны активно развивается: больше года назад предприниматели могли разместиться здесь только через строительство собственного завода. В настоящее время «Алабушево» предлагает и другие варианты: аренду как производственных, так и офисных площадей, — рассказал руководитель ведомства.

По его словам, зона обеспечивает арендаторам доступ к инфраструктуре площадки, системам связи и безопасности. Для сотрудников работает девятиэтажный офис и две парковки на 900 и 180 машино-мест.

— Несмотря на общее снижение спроса на офисную недвижимость, в прошлом году площадка «Алабушево» оказалась востребованной. Ее уже выбрали почти 30 московских предприятий. Среди них производители лекарств, измерительного и досмотрового оборудования, электроники, энергоэффективных технологий, а также два крупнейших дата-центра. Сейчас для аренды доступны еще два офисных помещения в административно-деловом центре площадью 844,2 и 355,7 квадратного метра, — добавил генеральный директор ОЭЗ Геннадий Дегтев.

Уточняется, что в настоящее время на площадке «Алабушево» можно арендовать еще 1,1 тысячи квадратных метров офисных площадей. По словам Дегтева, цена аренды начинается с 7,5 тысячи рублей за один квадратный метр.

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