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Церемония заключения брака впервые пройдет на катке ВДНХ 14 февраля
Фото: Пресс-служба Управления ЗАГС Москвы

Церемония заключения брака впервые пройдет на катке ВДНХ 14 февраля

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, метро ВДНХ Карта всех событий

Торжественная регистрация брака впервые пройдет на катке ВДНХ в воскресенье, 14 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе управления ЗАГС Москвы.

Уточняется, что ведущая проведет церемонию для одной пары молодоженов, а также их гостей. Участники мероприятия будут на коньках. Молодые подготовили оригинальные тематические образы, которые сочетаются с ледовым антуражем и коньками, передает агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, в пресс-службе рассказали, что столичные ЗАГСы проводят церемонии бракосочетания в старинных особняках, планетарии, на стадионах и других необычных площадках. По данным управления, в минувшем году в нестандартных местах поженились порядка шести тысяч пар — это около 20 процентов всех торжественных регистраций.

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