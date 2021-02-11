Церемония заключения брака впервые пройдет на катке ВДНХ 14 февраля

Фото: Пресс-служба Управления ЗАГС Москвы

Россия, Москва, метро ВДНХ Карта всех событий

Торжественная регистрация брака впервые пройдет на катке ВДНХ в воскресенье, 14 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе управления ЗАГС Москвы.

Уточняется, что ведущая проведет церемонию для одной пары молодоженов, а также их гостей. Участники мероприятия будут на коньках. Молодые подготовили оригинальные тематические образы, которые сочетаются с ледовым антуражем и коньками, передает агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, в пресс-службе рассказали, что столичные ЗАГСы проводят церемонии бракосочетания в старинных особняках, планетарии, на стадионах и других необычных площадках. По данным управления, в минувшем году в нестандартных местах поженились порядка шести тысяч пар — это около 20 процентов всех торжественных регистраций.

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