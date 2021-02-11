Столичные ЗАГСы подарят билеты на канатную дорогу и каток ко Дню святого Валентина

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Малый Харитоньевский переулок, 10 Карта всех событий

— Мы будем вручать молодоженам билеты на каток на ВДНХ и билеты на канатную дорогу на Воробьевых горах. Молодые смогут разнообразить свой досуг и устроить отличное свидание во время катания на коньках или прогулки по канатной дороге, — сказала Светлана Уханева.

Сертификаты смогут получить пары, которые лично посетят ЗАГСы города. Первые десять пар, обратившиеся с заявлением 13 февраля, получат билеты на каток на ВДНХ, а первым восьми парам, подавшим заявление 14 февраля, подарят сертификат на посещение московской канатной дороги, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Ограничения по коронавирусу сняли в столичных ЗАГСах