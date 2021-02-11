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Аскольд Запашный высказался по поводу запрета на использование животных в цирке
Фото: Пресс-служба Большого Московского цирка

Аскольд Запашный высказался по поводу запрета на использование животных в цирке

Елена Фролова

Звезды

Художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный заявил, что запрет на использование животных в цирке может привести к образованию теневого рынка. Об этом сообщает Nation News.

Известный дрессировщик России считает, что в настоящее время действует много активистов, которые ратуют за запрет чего угодно, даже домашних животных. Однако, по сути — это популизм (тактика прямого заигрывания с широкими массами народа — прим. «ВМ») чистой воды. Подобные запреты могут привести только к созданию теневого рынка и ужесточению условий содержания зверей.

— Цирк — это искусство, которое воспитывает детей. Сейчас, наоборот, доносят отрицательную информацию. Не нужно поддаваться на то, что можно выглядеть красавчиком, лайкая видео, — отметил Аскольд Запашный.

Он также отметил, что некоторые люди говорят, что нужно со всеми вести себя гуманно, однако поступают по-другому.

Читайте также: Детский омбудсмен Подмосковья выступила за запрет использования животных в цирках

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