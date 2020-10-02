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Детский омбудсмен Подмосковья выступила за запрет использования животных в цирках
Фото: Правительство Московской области

Детский омбудсмен Подмосковья выступила за запрет использования животных в цирках

Юлия Захарова

Общество

Выступления животных следует запретить в российских цирках-шапито, это подтверждают случаи нападения на людей. Такое заявление в пятницу, 2 октября, сделала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

По ее словам, содержание зверей в неволе приводит к развитию у них депрессии. Вследствие этого их поведение становится более агрессивным.

— Случаи нападения на зрителей — лишнее тому подтверждение. Нам тоже нужно запрещать шапито. Запрещать использование в них животных, — отметила омбудсмен.

Она добавила, что более 45 мировых государств полностью или частично отказались задействовать животных в индустрии развлечений. В частности, этот запрет действует в Австрии, Греции, Дании, Боснии и Герцеговине и других странах.

Однако, помимо гуманности, важным вопросом становится и безопасность зрителей, заключила Мишонова в своем Telegram-канале «Осторожно! Дети».

Напомним, что 1 октября медведь в реутовском цирке напал на дрессировщика и ребенка. Дрессировщик вел медведя в клетку. За кулисами дикий зверь напал на мужчину и его десятилетнего сына. Животное в этот момент было без намордника.

СК организовал доследственную проверку по данному факту.

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