Детский омбудсмен Подмосковья выступила за запрет использования животных в цирках

Фото: Правительство Московской области

Выступления животных следует запретить в российских цирках-шапито, это подтверждают случаи нападения на людей. Такое заявление в пятницу, 2 октября, сделала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

По ее словам, содержание зверей в неволе приводит к развитию у них депрессии. Вследствие этого их поведение становится более агрессивным.

— Случаи нападения на зрителей — лишнее тому подтверждение. Нам тоже нужно запрещать шапито. Запрещать использование в них животных, — отметила омбудсмен.

Она добавила, что более 45 мировых государств полностью или частично отказались задействовать животных в индустрии развлечений. В частности, этот запрет действует в Австрии, Греции, Дании, Боснии и Герцеговине и других странах.

Однако, помимо гуманности, важным вопросом становится и безопасность зрителей, заключила Мишонова в своем Telegram-канале «Осторожно! Дети».

Напомним, что 1 октября медведь в реутовском цирке напал на дрессировщика и ребенка. Дрессировщик вел медведя в клетку. За кулисами дикий зверь напал на мужчину и его десятилетнего сына. Животное в этот момент было без намордника.

СК организовал доследственную проверку по данному факту.

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