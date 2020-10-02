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Медики оценили состояние ребенка, на которого в цирке напал медведь
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Медики оценили состояние ребенка, на которого в цирке напал медведь

Юлия Захарова

Происшествия

Состояние ребенка, который пострадал в результате нападения медведя в подмосковном цирке, оценивается как удовлетворительное. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщили в пресс-службе Балашихинской областной больницы.

Уточняется, что мальчика перевели в столичное медучреждение.

— Мальчик находится в удовлетворительном состоянии, его перевели в московское медучреждение, — приводит сообщение больницы РИА Новости.

В администрации Реутова добавили, что размещение цирка не согласовали с властями.

Напомним, что 1 октября медведь в реутовском цирке напал на дрессировщика и ребенка. Дрессировщик вел медведя в клетку. За кулисами дикий зверь напал на мужчину и его десятилетнего сына. Животное в этот момент было без намордника.

СК организовал доследственную проверку по данному факту.

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