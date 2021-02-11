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Роспотребнадзор назвал количество вариантов коронавируса
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Роспотребнадзор назвал количество вариантов коронавируса

Кирилл Николаев

Здоровье

В настоящее время насчитывается порядка 40 тысяч вариантов коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщила заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

По ее словам, в настоящее время имеется большое количество накопленных мутаций. Большинство из них являются уникальными, однако часть из них получает распространение.

— Основные мутации в настоящее время сгруппированы в семь основных групп, которые постепенно распространяются по различным странам, — цитирует Руженцову РИА Новости.

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