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Создатели вакцины «Спутник V» сообщили, что состав препарата подойдет мусульманам
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Создатели вакцины «Спутник V» сообщили, что состав препарата подойдет мусульманам

Кирилл Николаев

Общество

В составе вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» нет запретных с точки зрения ислама компонентов. Об этом в четверг, 11 февраля, заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов в НИЦЭМ имени Гамалеи Владимир Гущин.

— Там нет компонентов каких-либо животных вытяжек, сывороток и прочего, — отметил он.

По его словам, ученые посмотрели, какие компоненты ислам запрещает. Это, в частности, компоненты мертвых животных, свиней, крови и прочего. Всего этого в составе вакцины нет, сообщает РИА Новости.

Ранее мусульмане озаботились вопросом соответствия компонентов новых вакцин от коронавируса требованиям исламской религии — халяльностью. Их волновал вопрос о применении свиного желатина в процессе изготовления препарата.

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