Зарубежные СМИ назвали создание «Спутника V» началом глобального успеха России

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Успешное применение и положительные оценки результатов исследования российской вакцины от коронавируса «Спутник V» говорят о начале глобального успеха России в этой области. Об этом сообщило американское издание «The Washington Post».

В публикации отметили, что ранее разговоры о российской вакцине «вызывали насмешки» у представителей США.

— Но теперь «Спутник V», названный в честь первого в мире спутника, пуском которого Советский Союз изначально опередил американцев в космической гонке, начинает выглядеть так, как будто это может стать повествованием о глобальном успехе, — говорится в статье.

Американский журналист обратил внимание, что эти оценки появились после публикации в британском медицинском журналу The Lancet об эффективности «Спутника V», составляющую 91,6 процентов. Это, по словам автора статьи, ставит российский препарат в один ряд с такими вакцинами как Pfizer-BioNTech и Moderna.

Издание добавило, что уже более десятка стран одобрили применение российской вакцины.

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