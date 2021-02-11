Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Российские вакцины от COVID-19 запретили регистрировать на Украине
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Российские вакцины от COVID-19 запретили регистрировать на Украине

Юлия Курганова

Внешняя политика

Украинское правительство запретило регистрировать в стране российские вакцины от COVID-19. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Денис Шмыгаль, текст документа опубликован на сайте правительства.

Речь идет о законе об упрощенной процедуре регистрации иностранных вакцин от коронавируса на Украине. Одно из его положений запрещает применять на территории страны вакцины, которые разработаны в «государстве-агрессоре». Верховная рада признала Россию «страной-агрессором» еще в январе 2015 года.

Под запрет также попали и другие медицинские иммунобиологические препараты для профилактики коронавируса, разработка или производство которых была осуществлена в России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность использования вакцины «Спутник V» на Украине. Он заявил, что «украинцы не кролики» и что на них экспериментировать нельзя. Также он отметил, что Украина получила подтверждение на поставку 12 миллионов доз вакцин компаний AstraZeneca и Novavax от коронавируса с февраля.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: МИД РФ назвал отказ Киева от вакцины «Спутник V» стремлением угодить Западу

Украинакоронавирусроссийская вакцина
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Поставьте на место Железного Феликса

Александр Никонов
Александр Никонов

Нельзя возвращать Дзержинского на Лубянку

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Россия на Олимпиаде: когда пройдут два года унижений

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

О жизни за МКАДом расскажет кино

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин предсказывает будущее

Никита Масленников
Никита Масленников

Как восстановить доходы россиян

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Стратегические точки роста Москвы

Все мнения
О проекте