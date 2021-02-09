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МИД РФ назвал отказ Киева от вакцины «Спутник V» стремлением угодить Западу
Фото: pixabay.com

МИД РФ назвал отказ Киева от вакцины «Спутник V» стремлением угодить Западу

Кирилл Николаев

Общество

Отказ Киева от использования российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» можно объяснить тем, что стремление киевских властей угодить западным странам важнее жизни и здоровья своих граждан. Об этом во вторник, 9 февраля, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко.

Он отметил, что украинские официальные лица называют российскую вакцину от коронавируса «гибридным оружием против Украины».

— По всей видимости, политическая конъюнктура и стремление угодить своим западным кураторам для действующей украинской власти важнее жизней и здоровья собственных граждан, — цитирует Руденко РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность использования вакцины «Спутник V» на Украине. Он заявил, что «украинцы не кролики» и что на них экспериментировать нельзя. Также он отметил, что Украина получила подтверждение на поставку 12 миллионов доз вакцин компаний AstraZeneca и Novavax от коронавируса с февраля.

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