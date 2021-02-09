МИД РФ назвал отказ Киева от вакцины «Спутник V» стремлением угодить Западу

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Отказ Киева от использования российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» можно объяснить тем, что стремление киевских властей угодить западным странам важнее жизни и здоровья своих граждан. Об этом во вторник, 9 февраля, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко.

Он отметил, что украинские официальные лица называют российскую вакцину от коронавируса «гибридным оружием против Украины».

— По всей видимости, политическая конъюнктура и стремление угодить своим западным кураторам для действующей украинской власти важнее жизней и здоровья собственных граждан, — цитирует Руденко РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность использования вакцины «Спутник V» на Украине. Он заявил, что «украинцы не кролики» и что на них экспериментировать нельзя. Также он отметил, что Украина получила подтверждение на поставку 12 миллионов доз вакцин компаний AstraZeneca и Novavax от коронавируса с февраля.

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