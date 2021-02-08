«На кроликах экспериментируют меньше»: Захарова оценила отказ Зеленского от «Спутника V»

Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала отказ президента Украины Владимира Зеленского от использования в стране российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Она сыронизировала над его высказыванием о том, что «украинцы не кролики, чтобы на них экспериментировать».

— На кроликах экспериментируют меньше, — написала Захарова на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее Зеленский прокомментировал возможность использования вакцины «Спутник V» на Украине. Он заявил, что «украинцы не кролики» и что на них экспериментировать нельзя. Также он отметил, что Украина получила подтверждение на поставку 12 миллионов доз вакцин компаний AstraZeneca и Novavax от коронавируса с февраля.

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