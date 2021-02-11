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Неизвестный обокрал банкира в Москве на 55 миллионов рублей
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Неизвестный обокрал банкира в Москве на 55 миллионов рублей

Анастасия Чанцева

Происшествия

Неизвестный обокрал сейфы в банке на северо-востоке Москвы на сумму более 55 миллионов рублей.

В период с 18 января по 08 февраля неизвестный похитил из индивидуальных сейфов банка, арендованных клиентами, денежную сумму в размере 55 миллионов 585 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, от действий грабителя пострадали три человека — председатель правления банка, председатель его совета и IT-специалист. Видеонаблюдение на месте отсутствовало.

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