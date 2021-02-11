МИД РФ опроверг публикации СМИ о засылке шпионов под видом техэкспертов

Фото: МИД РФ

Публикации в нидерландских СМИ с обвинениями Российской Федерации и Китая об отправке шпионов под видом техэкспертов являются бездоказательными. Об этом в четверг, 11 февраля, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, нидерландские газеты опубликовали целую схему, по которой это делалось. Отправка шпионов под видом техэкспертов якобы осуществлялась через местные компании и филиалы китайских и российских компаний в Нидерландах. Захарова отметила, что, вероятно, подобные материалы являются заказными.

— Это и есть те самые фейки, с которыми вроде как борется Европейский союз, — цитирует Захарову РИА Новости.

Она добавила, что данные статьи призваны в очередной раз внести дополнительный элемент дезинформации.

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