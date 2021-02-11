В МИД предположили, что Запад планирует ограниченные ядерные войны

Фото: Пресс-служба Госдумы

Западные страны не подтверждают неприемлемость ядерной войны, что может служить косвенным подтверждением их планирования ограниченных ядерных войн. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков в четверг, 11 февраля.

— Концепции, которыми продолжают увлеченно заниматься в Вашингтоне, в том числе, выступая с ними на публику, по сути дела, допускают применение ядерного оружия в вооруженном конфликте, — сказал замглавы МИД в на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Он отметил, что Россия категорически отвергает концепцию ограниченной ядерной войны, а также не согласна с попытками приписать Москве «идеи в духе эскалации для деэскалации». По словам Сергея Рябкова, те, кто предпринимает подобные действия, движутся в направлении внедрения такого рода идей в военное планирование.

Поэтому, заявил замглавы дипведомства, подтверждение формулы Горбачева-Рейгана, которая говорит, что в ядерной войне не может быть победителей, было бы важным событием двусторонних отношений, передает РИА Новости.

— Отсутствие готовности западных коллег согласиться с этим нашим предложением только усиливает сомнения в том, куда движется их военная мысль и не занимаются ли они планированием ограниченного ядерного конфликта, — добавил Сергей Рябков.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оценил роль России в современном мире.

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