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В МИД предположили, что Запад планирует ограниченные ядерные войны
Фото: Пресс-служба Госдумы

В МИД предположили, что Запад планирует ограниченные ядерные войны

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Западные страны не подтверждают неприемлемость ядерной войны, что может служить косвенным подтверждением их планирования ограниченных ядерных войн. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков в четверг, 11 февраля.

— Концепции, которыми продолжают увлеченно заниматься в Вашингтоне, в том числе, выступая с ними на публику, по сути дела, допускают применение ядерного оружия в вооруженном конфликте, — сказал замглавы МИД в на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Он отметил, что Россия категорически отвергает концепцию ограниченной ядерной войны, а также не согласна с попытками приписать Москве «идеи в духе эскалации для деэскалации». По словам Сергея Рябкова, те, кто предпринимает подобные действия, движутся в направлении внедрения такого рода идей в военное планирование.

Поэтому, заявил замглавы дипведомства, подтверждение формулы Горбачева-Рейгана, которая говорит, что в ядерной войне не может быть победителей, было бы важным событием двусторонних отношений, передает РИА Новости.

— Отсутствие готовности западных коллег согласиться с этим нашим предложением только усиливает сомнения в том, куда движется их военная мысль и не занимаются ли они планированием ограниченного ядерного конфликта, — добавил Сергей Рябков.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оценил роль России в современном мире.

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ядерная войнаСергей РябковМИД РФ
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