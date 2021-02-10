Сергей Лавров оценил роль России в современном мире

Фото: mid.ru / МИД РФ

Россия является одним из главных гарантов формирующегося более справедливого и демократичного многополярного мироустройства. Такое мнение выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в поздравлении по случаю Дня дипломатического работника, который отмечают в среду, 10 февраля.

Лавров отметил, что Россия, строго руководствуясь принципами Организации Объединенных Наций, продвигает объединительную повестку дня, углубляет плодотворное сотрудничество с подавляющим большинством иностранных партнеров в Евразии, Африке и Латинской Америке.

Поздравляя коллег с профессиональным праздником, глава МИД подчеркнул, что перед ними стоят ответственные задачи: формирование благоприятных внешних условий для поступательного социально-экономического развития России, поддержание в мировых делах стратегического равновесия, безопасности и стабильности, упрочение общепризнанных международно-правовых основ межгосударственного общения, содействие политическому урегулированию кризисов и конфликтов, обеспечение стратегической стабильности.

Сергей Лавров заявил, что российские дипработники продолжат делать все необходимое в целях защиты прав и интересов российских граждан и соотечественников за рубежом, дипломатического сопровождения внешнеэкономической деятельности, сообщается на официальном сайте МИД РФ.

Ранее Сергей Лавров провел телефонный разговор с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Стороны обсудили ситуацию в Сирии, проблемы изменения климата и практическую работу ООН в данных направлениях, а также борьбу с коронавирусом.

Читайте также: Лавров заявил о ненормальных отношениях России и Евросоюза