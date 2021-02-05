Лавров заявил о ненормальных отношениях России и Евросоюза

Фото: МИД РФ

Текущие отношения России и Евросоюза нельзя назвать здоровыми и нормальными. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в пятницу, 5 февраля, на встрече в Москве с представителем ЕC по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем.

— Главная проблема, с которой мы все сталкиваемся — это отсутствие нормальности в отношениях между Россией и Европейским союзом, между двумя крупнейшими игроками на евразийском пространстве, — приводит РИА Новости слова руководителя российского МИД.

Он назвал сложившуюся ситуацию нездоровой, а также выразил мнение, что никому от этого нет выгоды.

Вместе с тем Лавров сказал Боррелю, что российская сторона готова к диалогу и «постарается не разочаровать».

Напомним, Боррель ранее сообщал, что хочет обсудить с Лавровым в числе прочего Украину, иранскую ядерную проблему и борьбу с коронавирусом.

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