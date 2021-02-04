Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Блинкеном

Фото: МИД РФ

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном. Об этом сообщает МИД РФ в четверг, 4 февраля.

Во время разговора стороны приветствовали продление Договора об ограничении стратегических вооружений. Они отметили, что это будет способствовать улучшению ситуации в области международной безопасности и стратегической стабильности.

Кроме того, Лавров и Блинкен обсудили вопрос предсказуемости в сфере контроля над вооружениями с учетом выхода Америки из Договора о РСМД, уточнили в пресс-службе.

Также обсуждались темы содействия мирному урегулированию ситуаций в Сирии и Ливии. Стороны затронули тему Украины, передает РИА Новости.

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