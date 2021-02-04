Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Блинкеном
Фото: МИД РФ

Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Блинкеном

Виктория Родимкина

Спорт

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном. Об этом сообщает МИД РФ в четверг, 4 февраля.

Во время разговора стороны приветствовали продление Договора об ограничении стратегических вооружений. Они отметили, что это будет способствовать улучшению ситуации в области международной безопасности и стратегической стабильности.

Кроме того, Лавров и Блинкен обсудили вопрос предсказуемости в сфере контроля над вооружениями с учетом выхода Америки из Договора о РСМД, уточнили в пресс-службе.

Также обсуждались темы содействия мирному урегулированию ситуаций в Сирии и Ливии. Стороны затронули тему Украины, передает РИА Новости.

Читайте также: «Не в силе Бог, а в правде»: Лавров прокомментировал агрессию Запада

Сергей ЛавровСШАпереговоры
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Когда исправить ничего нельзя и хеппи-энда не будет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Водка, лодка и кувалда: записки старого моремана

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Удаленка — это всерьез и надолго

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

17 лет «Фейсбуку»: взгляд из бездны соцсетей

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Возможна ли сегодня «новая Ялта»

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Зачем школам переходить на шестидневку

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Набранных темпов не снижаем

Все мнения
О проекте