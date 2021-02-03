«Не в силе Бог, а в правде»: Лавров прокомментировал агрессию Запада

Фото: mid.ru / МИД РФ

Западные страны, которые принимают вежливые манеры Российской Федерации за проявление слабости, сильно ошибаются. Об этом в среду, 3 февраля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров провел переговоры с главой МИД Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади. Он прокомментировал последние заявления западных стран о РФ.

— Как говорится, не в силе Бог, а в правде, устами одного известного персонажа российского кинематографа. И у нас также есть хорошая пословица, которую нужно помнить: мягко стелем, но жестко спать, — цитирует Лаврова РИА Новости.

Ранее Лавров заявил, что западные СМИ руководствуются двойными стандартами при освещении несогласованных акций в России. Также стало известно, что 5 февраля глава МИД РФ встретится с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем. В рамках встречи также запланирован развернутый обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

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