Сергей Лавров встретится с главой дипломатии ЕС 5 февраля

Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров 5 февраля встретится с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем. Об этом сообщили на сайте МИД РФ.

Отмечается, что Боррель посетит Москву с рабочим визитом с 4 по 6 февраля. Стороны обсудят проблемы и перспективы отношений между Россией и Евросоюзом.

В рамках встречи также запланирован развернутый обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о начале работы по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3).

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