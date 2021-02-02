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Сергей Лавров допустил пересмотр решения о выходе из ДОН
Фото: МИД РФ

Сергей Лавров допустил пересмотр решения о выходе из ДОН

Кирилл Николаев

Внешняя политика

При возвращении США к полному выполнению Договора по открытому небу (ДОН) Россия будет готова рассмотреть эту ситуацию в конструктивном ключе. Об этом во вторник, 2 февраля, заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

По его словам, если США полностью вернутся к выполнению данного соглашения, то Россия будет готова рассмотреть эту ситуацию конструктивно. Лавров отметил, что РФ еще не начала процесс выхода из ДОН.

Ранее стало известно, что Россия начала внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора по открытому небу. Это решение было принято из-за отсутствия прогресса в устранении препятствий для продолжения функционирования соглашения.

СПРАВКА «ВМ»

Договор по открытому небу (ДОН) был заключен в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он обрел силу с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто аккумулировать данные о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения и обвинил Россию в его нарушении. В Москве шаг Вашингтона назвали прискорбным.

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РоссияСергей ЛавровСША
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