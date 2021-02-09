Сергей Лавров обсудил с генсеком ООН ситуацию с коронавирусом в мире

Фото: mid.ru / МИД РФ

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел телефонный разговор с генсеком Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутеррешем. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщили на сайте МИД РФ.

Стороны обсудили ситуацию в Сирии, проблемы изменения климата и практическую работу ООН в данных направлениях. Лавров и Гутерреш отметили необходимость активизации международной гуманитарной помощи нуждающимся на всей территории страны.

В ходе телефонного разговора особое внимание было уделено борьбе с коронавирусной инфекцией в мире. Лавров и Гутерреш выразили обоюдный настрой на укрепление взаимодействия России с системой ООН по преодолению пандемии.

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