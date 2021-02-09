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ВОЗ призвала страны делиться вакциной от COVID-19
Фото: twitter.com/UNGeneva

ВОЗ призвала страны делиться вакциной от COVID-19

Кирилл Николаев

В мире

Страны, которые имеют вакцину от коронавирусной инфекции, должны поделиться ею с остальными. Об этом во вторник, 9 февраля, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, это поможет быстрее обеспечить повсеместную иммунизацию работников здравоохранения в мире. Гебрейесус отметил, что в настоящее время более 90 процентов стран, применяющих вакцины, являются богатыми государствами. В то же время почти в 130 странах с населением 2,5 миллиарда человек до сих пор не было сделано ни одной прививки.

— Пока пандемия не будет побеждена повсеместно, она не будет побеждена нигде, — цитирует Гебрейесуса ТАСС.

Также он напомнил о призыве ВОЗ в приоритетном порядке вакцинировать от коронавируса медицинских работников по всему миру в течение первых 100 дней 2021 года.

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