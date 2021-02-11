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Актриса Анна Хилькевич узнала от подписчиков о своей смерти
Фото: NECHAEVA

Актриса Анна Хилькевич узнала от подписчиков о своей смерти

Никита Абрамов

Звезды

Звезда сериала «Универ», актриса Анна Хилькевич узнала о собственной смерти от подписчиков. Она опубликовала пост в своем микроблоге и подтвердила, что жива.

— Жесть какая. Я тут узнала от своих подписчиков, что я вчера умерла, — написала Хилькевич.

Оказалось, что на странице актрисы в «Википедии» появилась информация о том, что Анна Хилькевич умерла 8 февраля в возрасте 34 лет.

Подписчики поддержали звезду в комментариях.

«Будете жить долго и счастливо!»; «Боже, какой ужас!»; «Здоровья и счастья вам»; «Хорошо, что воскресла», — написали поклонники в комментариях под постом в Instagram.

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